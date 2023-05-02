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Кошкин Владимир Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошкин
Имя
Владимир
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
05 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
25360. КОШКИН, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 28 л. Гр. Старооскольск. у., Ястребовск. в., с. Покровского; — Р. Т. г. Уфы. Должн. прест., лиш. св. 6 м. Исп. 5 марта 920.

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