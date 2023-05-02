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Уланова Степанида Кузьминична

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уланова
Имя
Степанида
Отчество
Кузьминична
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
29732. УЛАНОВА, СТЕПАНИДА КУЗЬМИНИЧНА, 29 л. Гр. Уржумск. у., Больше-Шуршинск. в., д. Улановой; — Н. С. 8 уч. г. Омска. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. ог нак. освоб.

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