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Еремеев Леонтий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еремеев
Имя
Леонтий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
10 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4427. ЕРЕМЕЕВ ЛЕОНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л., Архангельск. у., Вознесенск. в. Н. С. 2 уч. г. Архангельска. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. Исп. 10 февр. 923.

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