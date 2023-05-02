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Дорох Густав Вильгельмович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дорох
Имя
Густав
Отчество
Вильгельмович
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4062. ДОРОХ ГУСТАВ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 26 л., Холмск. у., Томашувск. в. Н. С. 2 уч. Троицк. у., Ст. 140а. лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 Ноября 923.

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