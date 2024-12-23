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Лутошкин Артемий Илларионов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лутошкин
Имя
Артемий
Отчество
Илларионов
Дата исполнения приговора
22 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
33280. ЛУТОШКИНЪ, АРТЕМІЙ ИЛЛАРІоновъ. К. Семенов. у., Хохломск. в., д. Донской, 39 л.; — У. Чл. О. С., по Семенов. у., 3 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 22 Марта 905.

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