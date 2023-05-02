Петровский Карл Фелицианов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петровский
- Имя
- Карл
- Отчество
- Фелицианов
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28900. ПЕТРОВСКІЙ, КАРЛЪ ФЕЛИЦІАНОВЪ (онъ же Піотровскій). Лиш. ос. пр. изъ к. Поневѣжск. у., Скробатышск. в., д. Помышки, 27 л.; — Смоленск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135и 1 ч. 225 У., арест. отд. 5 л. Исп. 2 Дек. 908. | 903 65598 1655 У. | 901 30009 169 М. | 902 67962 1655 У. | 99 84472 172 М.
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