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Трутева Прасковья Макарова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трутева
Имя
Прасковья
Отчество
Макарова
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 471
Источник
Скан
Оригинальная запись
154693. ТРУТЕВА, ПРАСКОВЬЯ МАКАрова. К. Новооскольск. у., Булановск. в., сл. Поповки, 35 л., рд. т. же у., Троицк. в., на х. Бабенковѣ; — У. 41. О. С. по Новооскольск. у., 1 п. 12, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 13 Нояб. 909.

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