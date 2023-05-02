Бикбов Назметдин Ялалетдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бикбов
- Имя
- Назметдин
- Отчество
- Ялалетдинов
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130047. БИКБОВЪ, НАЗМЕТДИНЪ ЯЛАлетдиновъ. Башк. Орск. у., 5 Усерганск. в., д. Идильбаевой, 24 л.; — Оренбургск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 8 Іюля 909.
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