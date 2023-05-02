Щесяк Франц Валентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩесяк Франц Валентьев

Щесяк Франц Валентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щесяк
Имя
Франц
Отчество
Валентьев
Дата исполнения приговора
17 апрель 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 344
Источник
Скан
Оригинальная запись
47061. ЩЕСЯКЪ, ФРАНЦЪ ВАЛЕНТЬЕВЪ. К. Кольск. у., гм. Будзиславъ, д. Држевце, 42 л.; — Гм. С., 5 окр. Кольск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Апр. 907. | 905 93490 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close