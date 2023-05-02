Кузнецов Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83907. КУЗНЕЦОВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Саратова; — Саратовск. О. С., 22 Апр. 911, 152 и 2 ч. 1655 У. (нѣск. прест.), арест. отд. 3½ г. Исп. 20 Мая 911. | 909 52843 1647 У. | 901 23892 170 М. | 907 73953 170¹ М. | 903 4427 169 М.
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