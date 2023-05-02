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Кулешов Федор Гордеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулешов
Имя
Федор
Отчество
Гордеевич
Дата исполнения приговора
15 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7524. КУЛЕШОВ ФЕДОР ГОРДЕЕВИЧ, 30 л., Путивльск. у., Грузчанск. в., с. Вязового. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 114 ч. 1, 188, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 марта 923.

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