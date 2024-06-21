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Чернышев Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
141196. ЧЕРНЫШЕВЪ, ИВАНЪ АНТОНОВЪ. К. Зміевск. у., Шебелинск. в., сл. Асѣевки, 23 л.; — Новочеркасск. С. П. 24 Сент. 909, 134, 135, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 11 Нояб. 909.

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