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Румянцева Александра Павловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Румянцева
Имя
Александра
Отчество
Павловна
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8417. РУМЯНЦЕВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА, 34 л., г. П.-Володарска. Н. С. 1 р. П.-Володарск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 17 сент. 923.

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