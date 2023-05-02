Чичварин Алексей Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чичварин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 453
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141281. ЧИЧВАРИНЪ, АЛЕКСѢЙ СТЕПАНОВЪ. К. Самарск. у., Чекалинск. в., с. Елшанки, 31 г.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Самарск. у. 11 Авг. 909, 169, 2 п. 170, 170¹ и 171 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Сент. 909.
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