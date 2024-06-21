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Шабанов Петр Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шабанов
Имя
Петр
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141369. ШАБАНОВЪ, ПЕТРЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Нерехтск. у., Ковалевск. в., с. Выголова, 52 л.; — Г. С. г. Нерехты 20 Окт. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 5 Нояб. 909.

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