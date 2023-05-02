Феодори Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Феодори
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140504. ФЕОДОРИ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. Мщ. г. Ялты, 12 л.; — Г. С. 1 уч. г. Ялты 29 Іюля 909, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 29 Іюля 909.
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