Элькин Арон Ицков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Элькин
- Имя
- Арон
- Отчество
- Ицков
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 683
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19094. ЭЛЬКИНЪ, АРОНЪ (ОРКА) ИЦковъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Шклова, Могилев. у., 28 л.;—Могилев. О. С., 114, 134, 135, 152 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. въ Нояб. 908. 904 10846 1654 У. | 99 15774 169 М. 99 58031 170 М.
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