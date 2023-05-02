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Курочкина Евдокия

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкина
Имя
Евдокия
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7701. КУРОЧКИНА ЕВДОКИЯ, 28 л., Волчанск. у., Старо-Салтевск в. и с. Самарск. Губсуд. Ст. ст. 114а, 171 ч. 1, лиш. св. 3 г. Исп. 7 июня 923.

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