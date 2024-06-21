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Мысякова Анастасия Иванова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мысякова
Имя
Анастасия
Отчество
Иванова
Дата исполнения приговора
09 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
85276. МЫСЯКОВА, АНАСТАСІЯ ИВАнова, 17 л. К. Чаусск. у., Дрибинск. в., с. Головича; — М. С. 1 уч. Ачинск. у., 25 Мая 911, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Іюня 911.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1894
Неизвестно
Головичи, Дрибинский район, Могилёвская область
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