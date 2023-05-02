Бенке Карл-Христиан Михелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бенке
- Имя
- Карл-Христиан
- Отчество
- Михелев
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45192. БЕНКЕ, КАРЛЪ-ХРИСТІАНЪ МИхелевъ. Мщ. г. Риги. 44 л.; — М. С. 4 уч. Газонп.-Гробин. окр., 49 М., тюр. 15 дн. Исп. 11 Мая 905.
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