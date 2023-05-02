Муракбаев Вагиз Абдул Гиреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муракбаев
- Имя
- Вагиз Абдул
- Отчество
- Гиреевич
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9359. Муракбаев Вагиз Абдул Гиреевич, 23 л., Татарск. АССР, Челнинск. к., Шпигальчинск. в. Н. С. 2 уч. Челнинск. к. Ст. 180 п. п. "б", "в", лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4 янв. 926.
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