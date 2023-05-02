Киселев Харлампий Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселев
- Имя
- Харлампий
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34584. КИСЕЛЕВЪ, ХАРЛАМПІЙ АЛЕКСАНДРОВЪ. К. Новгород. у., Медвѣдковск. в., с. Большихъ Угородовъ, 55 л.; — Новоторжск. Г. С., 3 п. 14, 50 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Янв. 908. | 905 67863 169 М.
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