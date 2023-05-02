Борщер Лейзер Ерихимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борщер
- Имя
- Лейзер
- Отчество
- Ерихимов
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130279. БОРЩЕРЪ, ЛЕЙЗЕРЪ ЕРИХИмолъ. Мщ. г. Балты, 20 л.; — Винницк. О. С. 1 Сент. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Сей приг. поглощенъ приг. М. С. 7 уч. Балтск. окр. отъ 2 Авг. 908 г. (тюр. 8 м.) и приг. напеч. въ 907 г. № 38521. | 905 59784 170 М.
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