Гусейнов Халил
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гусейнов
- Имя
- Халил
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46377. ГУСЕЙНОВЪ, ХАЛИЛЪ. Перс.-подд., 21 г., рд. въ Персіи; — М. С. 1 Мервск. уч., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 7 Мая 905.
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