Саяпин Яков Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Саяпин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8785. САЯПИН ЯКОВ АНТОНОВИЧ, 42 л., Тамбовск. у., Казывановск. в., с. Замятина. В. Т. Т. Юго-Восточн. окр. Ст. 180 п, «ж», 180-а, лиш. св. 8 л. Исп. 7 сент. 923.
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