Саяпин Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаяпин Яков Антонович

Саяпин Яков Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саяпин
Имя
Яков
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
8785. САЯПИН ЯКОВ АНТОНОВИЧ, 42 л., Тамбовск. у., Казывановск. в., с. Замятина. В. Т. Т. Юго-Восточн. окр. Ст. 180 п, «ж», 180-а, лиш. св. 8 л. Исп. 7 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.