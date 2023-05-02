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Германенко Афанасий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Германенко
Имя
Афанасий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 59
Источник
Скан
Оригинальная запись
101722. ГЕРМАНЕНКО, АФАНАСІЙ Ивановъ, 34 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Богуслава, Канев. у.; — Кіевск. О. С., 11 Мая 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 3 Іюня 911. | 910 120370 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 86001. | 909 49273 1651 У. | 908 69104 169 М.

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