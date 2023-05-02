Лебединцева Антонина Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лебединцева
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84191. ЛЕБЕДИНЦЕВА, АНТОНИНА Петрова, 19 л. К. Черкасск. у., м. и м. Вязовка; — Кіевск. О. С., 7 Марта 911, 140, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Дек. 910 г. (2 ч. 1655 У., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 24 Мая 911. | 910 37337 1649 У. | 907 74164 170 М. | 28 Марта 908 г. М. С. 4 уч. Каневск. окр., 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м.
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