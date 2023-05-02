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Денисова Анна Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисова
Имя
Анна
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
11 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 77
Источник
Скан
Оригинальная запись
2623. ДЕНИСОВА АННА МИХАЙЛОВНА, 20 л., Самарск. у., Ставропольск. в., д. Суходолья. Самарск. Губсуд. Ст. 180 п. п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з с. 11/ІІ—24.

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