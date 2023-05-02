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Шумов Николай Федотов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шумов
Имя
Николай
Отчество
Федотов
Дата исполнения приговора
05 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
100137. ШУМОВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОтовъ, 28 л. К. Подольск. у., Кленовск. в., д. Маслово-Гуляева; — Москов. О. С., 2 Марта 911, 131¹, 1 ч. 1655 и 3 п. 1668 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м., съ зач. 1½ м. предв. заключ. Исп. 5 Апр. 911. | 909 73181 169 М. | 901 76370 169 М. | 909 19032 169 М.

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