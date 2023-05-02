Звонарев Степан Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звонарев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4910. ЗВОНАРЕВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 27 л., Сызранск. у., Иваново-Спасск. в. и с. Московск. Губсуд. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 ноября 923.
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