Майхрждк Викентий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Майхрждк
- Имя
- Викентий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84508. МАЙХРЖДКЪ, ВИКЕНТІЙ АНДреевъ, 50 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Ченстоховск. у., гм. Панки, д. Пила; — Петроков. О. С., 21 Апр. 911, 152¹ и 2 ч. 1653 У., арест. отд. 4 г., съ. зачет. 6 м. предв. заключ. Исп. 1 Іюня 911. | 905 48489 2 ч. 1653 У. | 93 103010 1655 У. | 902 24245 1655 У. | 90 108788 1647 У. | 99 98676 1655 У. | 90 44854 169 М. | 98 2363 170 М.
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