Белоусов Егор Филиппов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белоусов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Филиппов
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 38
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101206. БѢЛОУСОВЪ, ЕГОРЪ ФИЛИПповъ, 58 л. К. изъ сс. Енисейск. у., Казачинск. в., с. Кемскаго, рд. Корчевск. у., Ларцевск. в., въ д. Соболевой; — Красноярск. О. С., 18 Мая 911, 2 ч. 1653 У., арест. отд. 4 г. Исп. 5 Іюля 911. | 907 79315 170¹ М. | 904 1430 217 У. | 906 1203 1 ч. 1647 У. | 77 19656 1647 У. | 27 Іюня 900 г. М. С. 3 уч. Енисейск. у., за кражу, тюр. 4 м. | 26 Марта 90 г. Енисейск. Губ. С., за кражу со взломомъ, тюр. 1 г. и 2 м.
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