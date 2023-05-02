Любых Алексей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любых
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8403. ЛЮБЫХ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 19 л., Петропавловск. у., Вознесенск. в. и с. Акмолинск. Губсуд. Ст. ст. 114, 195, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 13 сент. 923.
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