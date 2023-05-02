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Докудовский Яков Ефремович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Докудовский
Имя
Яков
Отчество
Ефремович
Дата исполнения приговора
15 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 115
Источник
Скан
Оригинальная запись
3995. ДОКУДОВСКИЙ ЯКОВ ЕФРЕМОВИЧ, 50 л., Тамбовск. у., Кривополянск. в., с. Б. Никольское. Н. С. 12 уч. Тамбовск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 июня 923.

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