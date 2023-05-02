Чулков Севастьян Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чулков
- Имя
- Севастьян
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30312. ЧУЛКОВ, СЕВАСТЬЯН ЕГОРОВИЧ, 45 л. Гр. Борисоглебск. у., Верхне-Шибряевск. в. и с.; — Р. Т. Козловск. отд. Рязано-Уральск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 7 л. Исп. 23 дек. 920.
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