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Локтионов Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Локтионов
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 233
Источник
Скан
Оригинальная запись
8208. ЛОКТИОНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Славгородск. у., Вознесенск. в. и с. Н. С. 7 уч. Славгородск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 18 июня 923.

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