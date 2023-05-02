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Леонов Дмитрий Ипатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонов
Имя
Дмитрий
Отчество
Ипатьевич
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
8038. ЛЕОНОВ ДМИТРИЙ ИПАТЬЕВИЧ, 38 л., Петропавловск. у., Федоровск. в. и с. Н. С. 5 уч. Акмолинск. у. Ст. 182, лиш. св. 1 г. Исп. 2 сент. 923

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