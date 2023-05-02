Таубе Евгений Иосифов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таубе
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Иосифов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99155. ТАУБЕ, ЕВГЕНІЙ ІОСИФОВЪ, 29 л. Мщ. г. Митавы, рд. на станц. Глубокой, О. В. Д.; — Рижск. О. С., 24 Янв. 911, 152¹ и 1 ч. 1631 У., по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Риги отъ 10 Нояб. 910 г. (2 п. 174 и 7 п. 175 М., тюр. 4 м.) и приг. М. С. 3 уч. г. Риги отъ 14 Дек. 910 г. (169 М., тюр. 4 м.), арест. отд. 1 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 31 Марта 911. | 909 85287 169 М., гдѣ возр. указ. ошиб. | 903 52312 169 М.
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