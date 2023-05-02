Жафич Франц Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жафич
- Имя
- Франц
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 92
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3139. ЖАФИЧ ФРАНЦ ИВАНОВИЧ, 28 л. Рд. в Италии, Н. С. 1 уч. Томск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. П. в. з. с. 22/ХІ—23.
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