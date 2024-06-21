Ломов Василий Трофимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ломов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Трофимов
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42494. ЛОМОВЪ, ВАСИЛІЙ ТРОФИМОВЪ. К. Шацк. у., Польно-Конобѣевск. в., д. Екатериновки. 19 л.; — Тамбов. О. С. 169 и 170 М. и 1654 У., каторж. раб. 2 г. и 8 м., а за выч. 8 м. тюр. по приг., напеч. въ 904 г. № 99220. каторж. раб. 2 г. Исп. 11 Апр. 907. | 904 24326 170¹ М.
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