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Александров Петр Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Петр
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129384. александровъ, петръ григорьевъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Петергофск. у., Ропшинск. в., с. Фабричной-Слободы, 34 л., рд. въ г. Петергофѣ; — СПБ. О. С. 18 Сент. 909, 134, 135, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 6 Іюня 908 г. (3 ч. 1655 У.—арест. 1 г.) и приг., напеч. въ 908 г. № 80337, арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909. | 19 Февр. 907 г. Г. С. г. Петергофа, 169 М.—тюр. 3 м. | 31 Окт. 905 г. Г. С. г. Петергофа, 169 М.—тюр. 1½ м.

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