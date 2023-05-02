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Кубарсиков Федор Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кубарсиков
Имя
Федор
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
Источник
Скан
Оригинальная запись
7193. КУБАРСИКОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Духовщинск. у., Узвозск. в., д. Дубовицы. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 206, лиш. св. 1 г. Исп. 9 ноября 923.

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