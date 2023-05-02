Кубарсиков Федор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кубарсиков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7193. КУБАРСИКОВ ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Духовщинск. у., Узвозск. в., д. Дубовицы. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. 206, лиш. св. 1 г. Исп. 9 ноября 923.
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