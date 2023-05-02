Комаров Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комаров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 155
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83413. КОМАРОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОровъ, 19 л. К. Ржевск. у., Становск. в., д. Бурнусова; — Смолен. О. С., 24 Февр. 911, 140 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 5495, тюр. 3 г. и 3 м. Исп. 11 Мая 911, счит. ср. съ 17 Нояб. 910. | 910 52255 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. вь 910 г. № 6557. | 908 60348 170¹ М. | 908 5491 169 М.
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