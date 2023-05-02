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Рыжов Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыжов
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
25 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
28349. РЫЖОВ, ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 24 л. Гр. Кологривск. у., д. Аксентьевой; — Н. С. 3 уч. Кунгурск. у. Убийство, лиш. св. 15 л. Исп. 25 июля 920.

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