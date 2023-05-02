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Курамшин Степан Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курамшин
Имя
Степан
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7632. КУРАМШИН СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Петровск. у., Пылковск. в., с. Ивановки Н. С. 9 уч. Петровск. у. Ст. 140, лиш. св. 3 г. Исп. 12 июля 923.

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