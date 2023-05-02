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Кузнецов Иван Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Иван
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
7334 . КУЗНЕЦОВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ, 58 л., Татарск. у., Воробьевск. в., д. Назаровой. Омск. Губсуд. Ст. 69 ч. 1, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июля 923.

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