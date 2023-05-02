Авижень Казимир Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авижень
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44681. АВИЖЕНЬ, КАЗИМІРЪ МАТВѢЕВЪ. К. Ошмян. у., Трабск. в., д. Медиковъ, 41 г.; — Вилен. О. С., 13, 14, 169 и 3 п. 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 1 Іюня 905.
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