Кудрявцев Семен Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кудрявцев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 20 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66108. КУДРЯВЦЕВЪ, СЕМЕНЪ АНДРЕевъ. К. Калужск. у., Сергіевск. в., д. Анненокъ, 38 л.; — Москов. С. П., 53, 54 и 1 ч. 126 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 20 Іюля 907.
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