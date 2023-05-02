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Кудрявцев Семен Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцев
Имя
Семен
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
20 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
66108. КУДРЯВЦЕВЪ, СЕМЕНЪ АНДРЕевъ. К. Калужск. у., Сергіевск. в., д. Анненокъ, 38 л.; — Москов. С. П., 53, 54 и 1 ч. 126 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 20 Іюля 907.

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