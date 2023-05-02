Кляйман Касрыл Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кляйман
- Имя
- Касрыл
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133881. КЛЯЙМАНЪ, КАСРЫЛЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Островца, Опатов. у., 18 л.; — Радомск. О. С. 23 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909. | 907 41317 170 М.
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