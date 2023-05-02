Кляйман Касрыл Абрамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКляйман Касрыл Абрамов

Кляйман Касрыл Абрамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кляйман
Имя
Касрыл
Отчество
Абрамов
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
133881. КЛЯЙМАНЪ, КАСРЫЛЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Островца, Опатов. у., 18 л.; — Радомск. О. С. 23 Іюля 909, 172 М. (укрыв.), тюр. 4 м. Исп. 24 Сент. 909. | 907 41317 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close