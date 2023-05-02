Мелеков Никита Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мелеков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7279. МЕЛЕКОВ НИКИТА ИВАНОВИЧ, 17 л., Черепановск. у., Боровлянск. в., д. Казанцевой. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. 169, лиш. св. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 4 дек. 924.
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